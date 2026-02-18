Совершенствование проектов по транзитным коридорам откроет новую страницу в ирано-российских отношениях – Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Совершенствование совместных проектов в рамках транзитных коридоров создаст условия для открытия новой страницы и продвижения во всесторонних отношениях Ирана и России.

Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня в Тегеране во время встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, сообщает Trend.

Была выражена надежда, что развитие взаимодействия между Ираном и Россией окажет положительное влияние на экономическую стабильность региона.

По словам Масуда Пезешкиана, официальный Тегеран твердо намерен обеспечить выполнение всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Сотрудничеству уделяется должное внимание во всех областях, включая транспорт, энергетику, нефть и газ, сельское хозяйство, пищевую промышленность, оборону и безопасность.

Министр энергетики РФ отметил на встрече, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном, и ни одна сторона не сможет помешать российско-иранским стратегическим отношениям.

Напомним, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет улучшен, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги средства в размере 1,6 миллиарда евро. Эта железная дорога будет построена и завершена в течение 48 месяцев.

