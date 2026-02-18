Включение Азербайджана в ЦА формат - восстановление исторических связей, а не конъюнктура - Санат Кушкумбаев

БАКУ /Trend/ - Включение Азербайджана в работу Центральноазиатского формата — это не конъюнктурное решение, а восстановление исторических связей, существовавших ранее.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, речь идет о воссоздании ситуации, которая уже существовала ранее.

"Это не какое-то конъюнктурное, институциональное или иное решение о расширении формата", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Азербайджан уже принимал участие в предыдущих саммитах Центральной Азии и подчеркнул историческую преемственность: ещё в 1991 году был учрежден Межреспубликанский консультативный совет.

«В работе консультативного совета участвовали все страны региона, включая Азербайджан. <...> Что касается целей участия, они остаются прежними: восстановление экономических связей, улучшение благосостояния населения, гармонизация хозяйственных связей между республиками бывшего Советского Союза", - подчеркнул эксперт.

Санат Кушкумбаев заключил, что современный формат C6 институционально закрепляет процессы, формировавшиеся десятилетиями.