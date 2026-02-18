Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В Баку проходит футбольный матч между командами «Карабах» и «Ньюкасл»

Азербайджан Материалы 18 февраля 2026 21:47 (UTC +04:00)
В Баку проходит футбольный матч между командами «Карабах» и «Ньюкасл»
Фото: УЕФА

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит футбольный матч между командами «Карабах» (Агдам) и «Ньюкасл» (Англия) в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, матч начался в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в следующих составах:

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Камило Дуран, Монтьель, Марко Янкович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Ньюкасл»: Барнс, Гордон, Вольтемаде, Тонали, Бюрн, Холл, Тьяв, Уиллок, Триппьер, Эланга, Ник Поп.

Главный тренер: Эдди Хау.

Лента

Лента новостей

Читать все новости