В Баку проходит футбольный матч между командами «Карабах» и «Ньюкасл»

БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит футбольный матч между командами «Карабах» (Агдам) и «Ньюкасл» (Англия) в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Trend, матч начался в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в следующих составах:
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Камило Дуран, Монтьель, Марко Янкович.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Ньюкасл»: Барнс, Гордон, Вольтемаде, Тонали, Бюрн, Холл, Тьяв, Уиллок, Триппьер, Эланга, Ник Поп.
Главный тренер: Эдди Хау.