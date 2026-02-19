Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
TANAP присоединился к флагманской программе ООН

Энергетика Материалы 19 февраля 2026 12:29 (UTC +04:00)
Фото: TANAP

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) стал первой организацией из Турции, присоединившейся к программе Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, сообщает Trend со ссылкой на консорциум.

OGMP 2.0 является флагманской программой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) в области отчетности и сокращения выбросов метана в нефтегазовой отрасли.

«Как добровольная инициатива, это важное событие отражает приверженность TANAP надежному учету метана, прозрачной отчетности и реальному сокращению выбросов, внося ответственную лепту в климатические меры на национальном и глобальном уровнях. Благодаря участию в OGMP 2.0 мы усиливаем свой вклад в более устойчивое и ответственное энергетическое будущее», - говорится в заявлении консорциума.

