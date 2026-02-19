БАКУ /Trend/ - В последние дни обращает на себя внимание параллельное и синхронное усиление антиазербайджанской риторики как в эмигрантских кругах за рубежом, так и среди радикальных групп внутри страны. Хотя внешне этот процесс может казаться случайным, на самом деле он является частью механизма деятельности прокси-групп в информационном пространстве. Речь идет не об эмоциональных реакциях отдельных лиц, а о сетевом поведении, связанном с определенными центрами.

В этом контексте особенно привлекает внимание то, что после утраты реальных рычагов влияния Рамизом Мехдиевым на первый план вышли зарубежные компоненты связанной с ним сети. Именно на этом этапе наблюдается активизация таких фигур, как Мехман Гусейнов и Эмин Гусейнов, действующих за рубежом, а также радикальных кругов внутри страны, сосредоточенных вокруг Али Керимли. Эта активность является не результатом инициативы отдельных людей, а проявлением сетевой динамики.

В международной практике безопасности подобные модели хорошо известны. Когда ключевая фигура ослабевает, органы спецслужб и сети влияния минимизируют прямые контакты с ней и проводят операции через посредников, так называемых "cut-out". То есть реальный центр остается незаметным, а общественное давление формируется через "журналистов", "гражданских активистов" и эмигрантские платформы. Такой механизм, с одной стороны, позволяет отвлечь от ответственности, а с другой - обеспечивает более гибкую и безопасную реализацию деятельности.

В период домашнего ареста Мехдиева информационная активность против Азербайджана еще больше усилилась. Это классическая техника маскировки: цель - создать впечатление, будто он вне процессов, и одновременно сохранить непрерывность деятельности сети. Таким образом, "центр" формально выглядит пассивным, однако механизмы влияния продолжают работать опосредованно.

Совпадение этой активизации с региональной конъюнктурой также не является случайным. На фоне постконфликтных реалий - укрепления позиций Азербайджана, роста его международного авторитета, сокращения возможностей влияния некоторых заинтересованных государств в регионе, сформировавшиеся за долгие годы, но уже "состарившиеся" сети влияния были вынуждены перейти к заключительной стадии - фазе "последней атаки". На этом этапе цель заключается в создании постоянной напряженности в информационной среде.

Такие сети обычно именно в подобных ситуациях становятся более агрессивными и трудно поддающимися нейтрализации. Они действуют не через открытые центры, а посредством множества мелких платформ, аккаунтов в социальных сетях, эмигрантских ресурсов и фигур с созданным образом "независимого активиста". В результате информационный поток фрагментируется, но посыл остается единым: постоянная антиазербайджанская риторика.

Сложившаяся картина показывает, что происходящее в информационном пространстве не является проявлением спонтанного недовольства отдельных лиц. Скорее, это совокупность скоординированных прокси-действий. Одновременная активизация фигур, находящихся в разных географических точках и имеющих разный статус, по одним и тем же темам, с использованием одинаковой риторики и нацеленных на одну и ту же аудиторию, лишь усиливает этот вывод.

Данная активность является рефлексивной реакцией системы, разоблаченной и утратившей значительную часть своего влияния. Иными словами, речь идет об инстинктивном сопротивлении сети, теряющей свои позиции. Подобные реакции обычно создают информационный шум, но не способны изменить реальный баланс сил.

В итоге последняя волна антиазербайджанской информационной активности является проявлением более широкого и глубинного механизма. Он основан на сокрытии "центра", выдвижении посредников на первый план и создании постоянного давления в информационной среде. Однако реальность показывает, что подобные атаки преимущественно являются признаком истощения сети и систематического сужения ее возможностей влияния.

