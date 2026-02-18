Азербайджан - первая страна Южного Кавказа, с которой Узбекистан установил наивысший уровень доверительных отношений - Жавлон Вахабов

БАКУ /Trend/ – Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, с которой Узбекистан установил наивысший уровень доверительных отношений, подняв статус двустороннего диалога до уровня союзнических отношений.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, развитие сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии представляет собой качественный сдвиг практически по всем направлениям обширной повестки.

"С ноября прошлого года мы уже не C5, а C6. Это больше, чем цифры: страны Центральной Азии совместно с Азербайджаном формируют ядро новой институциональной Центральной Азии. Присоединение Азербайджана к региональному формату опирается прежде всего на прочный фундамент двустороннего взаимодействия с государствами Центральной Азии, а также на многосторонние структуры, которые формировались на протяжении последних лет", – отметил он.

Ж. Вахабов подчеркнул, что за период интенсивного диалога грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан за последние три года выросли на 90%.

"Это знаковая цифра, которой не наблюдалось до 2017 года. Что касается узбекско-азербайджанских отношений, в прошлом году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв совершил официальный визит в Азербайджан, а ранее, в 2024 году страны подписали договор о союзнических отношениях. Двусторонняя торговля также демонстрирует укрепление этих связей", – добавил он.