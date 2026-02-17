Гильдия продюсеров Азербайджана впервые приняла участие в FIAPF в рамках Берлинского кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гильдия продюсеров Азербайджана впервые официально приняла участие в Главной ассамблее Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в рамках 76-го Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale), сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

На встрече, организованной одной из ключевых регулирующих структур мировой киноиндустрии, страну представляла делегация Гильдии во главе с председателем Мушфигом Хатамовым, директором отдела международных связей Джавидом Заидовым и руководителем отдела кинопроизводства Эмином Гулиевым.

В ходе Ассамблеи Гильдия продюсеров Азербайджана была официально представлена другим международным членам федерации. На заседании и в рамках сопутствующих встреч обсуждались вопросы адаптации в стране современных юридических и технических норм кинопроизводства, текущие тенденции на глобальном рынке фильмов и цифровая трансформация, интеграция искусственного интеллекта в киноиндустрию, а также перспективы реализации совместных проектов с зарубежными продюсерами.

Участники встреч отметили, что членство Азербайджана в FIAPF укрепляет имидж страны как надежного партнера для иностранных инвесторов и продюсеров, создавая основу для реализации крупных международных кинопроектов в будущем.

Это членство также предоставляет азербайджанским продюсерам возможность защиты международных авторских прав, аккредитации на фестивалях и права голоса при формировании глобальной кинополитики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!