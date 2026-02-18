Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Новый директор Азербайджанского русского драмтеатра представлен коллективу (ФОТО)

Социум Материалы 18 февраля 2026 16:56 (UTC +04:00)
Новый директор Азербайджанского русского драмтеатра представлен коллективу (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Новый директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра заслуженный артист Олег Амирбеков официально представлен коллективу, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли отметил богатую историю Государственного русского драматического театра и его самобытные художественные традиции. Он подчеркнул, что спектакли, поставленные коллективом по произведениям отечественных и зарубежных авторов, неизменно вызывают интерес как в стране, так и за её пределами.

Министр также указал на необходимость внедрения новых подходов в театральной деятельности, как и во всех иных сферах культуры. Было отмечено, что в утверждённой распоряжением Президента Ильхама Алиева Концепции "Культура Азербайджана - 2040" определены новые задачи, направленные на дальнейшее развитие данной области.

Глава ведомства пожелал новому директору и коллективу театра плодотворной работы и творческих успехов.

Олег Амирбеков, в свою очередь, выразил признательность за оказанное высокое доверие.

Бывший директор театра, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, который ранее был назначен руководителем Гянджинского государственного национального драматического театра, поздравил Олега Амирбекова с назначением и выразил уверенность в его успешной деятельности на новом посту.

