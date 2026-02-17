Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обсуждено сотрудничество между Ираном и Россией в ряде сфер экономики

Экономика Материалы 17 февраля 2026 18:56 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В Тегеране прошла встреча министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада и министра энергетики России Сергея Цивилева.

Как сообщает Trend, в ходе встречи была отмечена важность развития сотрудничества между Ираном и Россией в различных сферах экономики, включая развитие нефтяного, энергетического, транспортного, торгового секторов.

В ходе встречи стороны отметили важность доработки документов о сотрудничестве, подписанных совместными экономическими комиссиями между Ираном и Россией.

Отметим, что 19-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией началось 16 февраля. На встрече организуются отдельные панели по различным экономическим секторам для обмена мнениями.

Завтра состоится заключительная официальная часть заседания с участием министра нефти Ирана и министра энергетики России. Ожидается, что между двумя странами будет подписан ряд документов.

