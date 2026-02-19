Вырос объем кредитов, выданных стартапам в Иране

БАКУ /Trend/ - В 10-й месяц текущего иранского года (со 22 декабря 2025 года по 20 января 2026 года) объем кредитов, выданных иранскими банками и финансовыми учреждениями стартапам, увеличился на 57,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 21 декабря 2024 года по 19 января 2025 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана, в 10-й месяц банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты 1 290 стартапам на сумму около 650 триллионов риалов (примерно 506 миллионов долларов США). В то время как в аналогичный месяц прошлого года кредиты получили 876 стартапов на сумму примерно 412 триллионов риалов (около 321 миллиона долларов США).

Отмечается, что в 10-м месяце государственные банки выдали стартапам кредиты на сумму 97 триллионов риалов (около 75,6 миллионов долларов США), что на 69,8% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Кроме того, кредиты, выданные частными банками стартапам в 10-й месяц, составили примерно 553 триллиона риалов (около 431 миллиона долларов США), что на 55,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) банки Ирана выдали 2,54 тысячи стартапам кредиты на общую сумму около 5,53 квадриллиона риалов (приблизительно 4,32 миллиарда долларов США).