В Баку проходит международная конференция "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция на тему "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога".

Как сообщает в среду Trend, мероприятие организовано в формате экспертного диалога и посвящено вопросам присоединения Азербайджана к консультативной платформе встреч глав государств стран Центральной Азии.

В мероприятии также принимает участие заместитель директора Агентства международной информации Trend, директор по проектам Аналитического центра «Baku Network» Сахил Керимли.

В ходе конференции обсуждаются перспективы расширения регионального сотрудничества и укрепления стратегического взаимодействия.

Выступая на мероприятии, директор Центра стратегических исследований при Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Шири Шириев отметил, что присоединение Азербайджана к Консультативной платформе встреч лидеров стран Центральной Азии открывает новую главу в истории регионального взаимодействия, и нынешняя встреча является важным шагом на этом пути.

По его словам стратегическое значение формата C6 трудно переоценить: "Это не просто площадка для диалога, а живой механизм, позволяющий находить совместные решения в условиях глобальной нестабильности и выстраивать устойчивые экономические связи на основе взаимной выгоды, а также укреплять доверие через гуманитарное сотрудничество и обмен опытом".

Ш.Шириев отметил, что ключевую роль в этом процессе играет экспертное сообщество.

"Именно аналитики, исследователи, представители мозговых центров создают интеллектуальный фундамент для принятия взвешенных решений", - добавил он.

В то же время он отметил что рекомендации экспертов помогают трансформировать идеи в конкретные механизмы сотрудничества, позволяют предвидеть риски и эффективно использовать открывающиеся возможности.

"Не менее важно и то, что активное взаимодействие экспертов из разных стран способствует формированию единой повестки, учитывающей интересы всех сторон", - подчеркнул Шири Шириев.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил, что Центральная Азия для Азербайджана не только соседний регион, но и естественный партнер.

По его словам, обеспечение стратегической устойчивости требует укрепления связей между странами, диверсификации экономических и транспортных маршрутов, а также выстраивания сотрудничества на основе общих интересов. Только такой подход способен гарантировать стабильность и устойчивое развитие региона.

Шафиев подчеркнул, что в последние шесть лет внешняя политика Азербайджан формировалась с учетом этих реалий:

"Расширение взаимодействия с азиатскими институтами и углубление стратегических партнерств позволили укрепить восточный вектор нашей страны, одновременно сохраняя конструктивный диалог с США и их европейскими партнерами на основе взаимного уважения. Такой сбалансированный подход способствует снижению уязвимости, созданию новых возможностей и формированию дополнительных перспектив как для регионального, так и для национального развития".

Он также отметил, что Центральная Азия для Азербайджана является не только соседом, но и естественным партнером.

"Общая история и богатое культурное наследие являются важным основанием, однако главным фактором, отличающим наше сегодняшнее сотрудничество, является геоэкономика - это сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, логистики и инфраструктуры. В условиях, когда традиционные гипотезы о стабильности Евразии теряют свою актуальность, эти связи приобретают новое значение и стратегическую важность", - добавил Ф. Шафиев.

Новость обновляется