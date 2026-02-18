Общие стратегические интересы укрепляют сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии - Акрамжон Неъматов

БАКУ /Trend/ – Сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии обусловлено не только географической близостью, историческими и культурными связями, цивилизационной общностью, но и, безусловно, совпадением стратегических интересов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, за последние восемь лет в регионе была выстроена определённая архитектура безопасности, которую можно охарактеризовать как формирующееся сообщество безопасности неблокового характера.

«В 2018 году были запущены консультативные встречи глав государств — изначально как диалоговая платформа, однако сегодня это уже полноценный механизм взаимодействия. Этот механизм не только определяет магистральные векторы развития, но и формирует институциональную основу регионального сотрудничества», — сказал первый заместитель директора института.

Он отметил, что следующим этапом стало развитие отраслевого взаимодействия.

«Была принята двухлетняя дорожная карта, в рамках которой начались регулярные встречи министров транспорта и энергетики, а также различные форумы — историков, молодёжные и иные экспертные площадки. Около четырёх лет назад, на мой взгляд, стартовал новый этап — формирование более чёткой архитектуры безопасности. Он начался с проведения первой встречи секретарей советов безопасности в Казахстане. Очередная встреча состоялась в прошлом году в Самарканде», — отметил А. Неъматов.

Кроме того, по его словам, впервые были организованы совместные военные учения между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

«Всё это свидетельствует о последовательном укреплении координации и доверия в сфере безопасности на региональном уровне», — заключил первый заместитель директора института.