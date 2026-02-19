Инвестфонд Узбекистана и Азербайджана может увеличить капитал сверх $500 млн - посол

БАКУ /Trend/ — На начальном этапе капитал совместного Инвестиционного фонда Узбекистана и Азербайджана составляет 500 миллионов долларов, и в дальнейшем планируется его увеличение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе круглого стола на тему "Узбекистан – Азербайджан: архитектура союзнического взаимодействия".

"В настоящее время мы стоим на пороге формирования нового инвестиционного пакета объемом не менее 10 миллиардов долларов, который охватит ключевые отрасли экономики", - отметил он.

По словам дипломата, определено около 20 приоритетных направлений, по которым предполагается расширение инвестиционной деятельности как в Узбекистане и Азербайджане, так и на внешних рынках.