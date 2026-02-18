C6 может сыграть роль функциональной платформы в сфере энергетики и инвестиций - Фарид Шафиев

БАКУ/Trend/ - C6 может сыграть роль функциональной платформы в сфере энергетики и инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

Он отметил, что C6 является практической и целенаправленной инициативой. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан могут сотрудничать с Азербайджаном в рамках многостороннего формата, усиливающего региональные связи и расширяющего возможности для более независимой деятельности.

По его словам, это предложение отвечает требованиям времени:

"Именно более тесное сотрудничество стран Центральной Азии стало одной из основных причин прогресса в формате C5+1. Например, в декабре 2022 года Казахстан и Узбекистан подписали важное соглашение о сотрудничестве, в марте 2025 года Таджикистан и Кыргызстан решили пограничный спор, а нейтральный Туркменистан сделал шаги к более активному региональному сотрудничеству.

Регион становится все более готовым к механизму, который будет укреплять достигнутые успехи и превращать их в устойчивый потенциал. Благодаря расположению Азербайджана на западном побережье Каспийского моря и существующей транспортной и морской инфраструктуре, наши партнеры без выхода к морю могут расширить свои возможности. Это включает углубление связей через Средний коридор и Каспий с Турцией и европейскими рынками, а также выход на Черное и Средиземное моря.

Проще говоря, C6 увеличивает возможности выбора. В современном мире возможности выбора имеют жизненно важное значение".

Он отметил, что C6 не должен ограничиваться только транзитными коридорами. На фоне глобального энергетического перехода и изменяющихся приоритетов этот формат может стать функциональной платформой в области энергетики и инвестиций.

"Существует широкий потенциал для совместных проектов и координированного планирования в таких областях, как возобновляемая энергия, обмен технологиями и модернизация энергетической инфраструктуры для достижения конкретных, измеримых результатов.

Концепция сплоченности также имеет особое значение. Развитие трёхсторонних форматов и консультационных механизмов в Центральной Азии является положительной тенденцией. Например, в январе 2025 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетического транзита, развития возобновляемой энергетики и расширения технологического сотрудничества. Важный момент заключается в том, что это сотрудничество не ограничивается только нефтегазовым сектором. Партнерство включает совместные исследования в области возобновляемых источников энергии и продвижение новых инвестиций, ориентированных на солнечную и ветровую энергетику. Это также поддерживает постепенный переход региона к экономике с низким уровнем углерода. В то же время, это сотрудничество усиливает региональную энергетическую безопасность и помогает позиционировать новый формат из шести стран как надежный энергетический мост между Востоком и Западом. C6 способствует укреплению существующих инициатив, делая их более сильными, устойчивыми и расширяя их влияние".

Председатель ЦАМО отметил, что C6 должен быть практичным и инклюзивным для долгосрочной деятельности.

"Учитывая разнообразие нашего региона, сотрудничество будет эффективно только тогда, когда оно будет гибким и ориентированным на результат.

Устойчивый региональный формат - это формат, который уважает различия, ориентирован на результаты и соответствует общим стратегическим требованиям.

Преобразование близости в партнерство, географического положения в преимущество, а общих вызовов в решения, является основным стратегическим подходом, отраженным в C6. Вместо символических инвестиций, вложение средств в доступные механизмы, проекты сотрудничества и развитие инфраструктуры создаст возможность для достижения более масштабных результатов, чем каждое из шести государств сможет достичь самостоятельно", — добавил он.