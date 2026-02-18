США готовы содействовать развитию Азербайджана как цифрового хаба — Госдеп (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - США заинтересованы в изучении возможностей поддержки роли Азербайджана в качестве регионального цифрового хаба.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр.

«В настоящее время в Азербайджане работают более 200 американских компаний, и мы хотели бы видеть рост двусторонней торговли и экономических связей. Среди конкретных направлений для углубления экономического сотрудничества - инвестиции в энергетику; инфраструктура региональной связности; торговля, включая продажи оборонной продукции; а также партнерство в сфере искусственного интеллекта и развитие цифровой инфраструктуры», - отметил он.

Говоря о значении "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), К.Орр отметил, что он создаст важное звено на Транскаспийском торговом маршруте.

«TRIPP обеспечит беспрепятственную, мультимодальную транспортную связность на территории Армении. При этом, соединяя основную часть Азербайджана и его Нахчыванскую Автономную Республику и создавая ключевое звено на Транскаспийском торговом маршруте, TRIPP, как ожидается, принесет взаимные выгоды для международной и внутригосударственной связности Республики Армения. Главная цель TRIPP — укрепить процветание и безопасность Азербайджана и Армении, а также способствовать развитию американской торговли за счет расширения региональной торговли и транспортной связности, создавая новые транзитные возможности, связывающие Центральную Азию и Кавказ с Европой», - сказал он.

К.Орр добавил, что Средний коридор может преобразовать торговлю по всей Евразии.

«Транскаспийский торговый маршрут (TCTR), или Средний коридор — это торгово-транспортный путь, пролегающий через степи Центральной Азии, Каспийское море и Кавказ, соединяя регион с рынками США и Европы. С инвестициями в критическую инфраструктуру и улучшение таможенных процедур полностью функционирующий TCTR может преобразовать торговлю внутри Евразии и между ее регионами. Во время Саммита по случаю десятой годовщины C5+1 (региональная дипломатическая платформа правительства США “плюс” правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в ноябре 2025 года пять стран Центральной Азии и США определили развитие потенциала Транскаспийского торгового маршрута как приоритетное направление для укрепления связности и устойчивости цепочек поставок за счет обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии», - пояснил он.

К. Орр считает, что инвестиции в транзит и логистику, критические минералы, агробизнес и цифровую инфраструктуру создадут возможности для американских инвестиций, одновременно увеличивая объем товаров и критических ресурсов, проходящих через TCTR.

Что касается энергетического сотрудничества, он отметил, что американские компании продолжают искать возможности для расширения своей роли в нефтегазовой сфере в поддержку Азербайджана.

«Мы понимаем, что нефтегазовый сектор Азербайджана сосредоточен на максимизации добычи на уже освоенных каспийских месторождениях, а также на поиске и разработке новых источников нефти и газа на суше и шельфе для внутреннего потребления и экспорта. К таким возможностям относится Меморандум о взаимопонимании 2025 года между ExxonMobil и SOCAR по исследованию, разработке и добыче нефтегазовых запасов. Также рассматриваются варианты расширения пропускной способности экспортных нефтегазопроводов. Американские компании продолжают искать возможности для расширения своей уже значительной роли в нефтегазовой деятельности с целью поддержки Азербайджана в этих проектах», - добавил он.

К. Орр также затронул другие сферы сотрудничества, отметив, что американские компании являются мировыми лидерами в области производства электроэнергии и технологий распределительных сетей, что является важным направлением для экономического будущего Азербайджана.

«Кроме того, мы заинтересованы в налаживании связей между американскими технологическими компаниями и Азербайджаном, а также в изучении возможностей поддержки роли Азербайджана как цифрового хаба региона. Азербайджан также играет ключевую роль в Транскаспийском торговом маршруте (Средний коридор). Американские инвестиции в интеллектуальные портовые технологии, современную железнодорожную инфраструктуру и интегрированные логистические хабы повысят связность и обеспечат более быстрые и надежные торговые потоки между Азией и Европой», - сказал он.

К. Орр также подчеркнул важную роль Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) в содействии деловым связям, торговым миссиям и платформам для налаживания контактов, которые позволяют американским и азербайджанским компаниям взаимодействовать и реализовывать коммерческие возможности.

«Эти мероприятия помогают строить доверие и генерировать коммерческие перспективы для американских компаний - это жизненно важная функция на развивающихся рынках, где успех во многом зависит от отношений и местных знаний», - отметил он.

Кроме того, по словам К. Орра, USACC способствует региональному деловому сотрудничеству, что особенно важно с учетом роли Азербайджана как геостратегического хаба на Южном Кавказе.

«Его позиция на энергетических транзитных коридорах и в инициативах региональной связности открывает значительные трансграничные возможности для американских компаний. Например, в сентябре 2025 года USACC привела делегацию американских бизнесменов в Азербайджан для изучения коммерческих возможностей в области мультимодальных перевозок, логистики и критической инфраструктуры. В этом году USACC отмечает свое 30-летие, что знаменует три десятилетия содействия торговле, инвестициям и культурным связям между США и Азербайджаном. Уверен, что наше партнерство будет продолжать развиваться, и с нетерпением жду углубления нашего взаимодействия в ближайшие месяцы и годы», - заключил он.