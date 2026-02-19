Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Инвестиционные проекты между Азербайджаном и Узбекистаном выросли на 20–30% - посол

Экономика Материалы 19 февраля 2026 10:43 (UTC +04:00)
Айгюн Балиярли
БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем реализации инвестиционных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном значительно вырос, а по отдельным направлениям увеличение составило 20–30%.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе круглого стола на тему "Узбекистан – Азербайджан: архитектура союзнического взаимодействия", проходящего в Баку.

"На сегодняшний день 13 городов наших стран заключили соглашения о сотрудничестве и установили побратимские отношения. Регулярно проходят заседания Межправительственной комиссии, Делового совета и Межгосударственного совета", — отметил он.

По словам дипломата, высокая динамика двустороннего взаимодействия стала возможной благодаря активному и доверительному диалогу на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Постоянные контакты и встречи лидеров придали отношениям двух стран союзнический характер", - подчеркнул Ашрафханов.

