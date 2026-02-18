ЦА для Азербайджана не только соседний регион, но и естественный партнер - Фарид Шафиев

БАКУ/Trend/ - Центральная Азия для Азербайджана не только соседний регион, но и естественный партнер.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, обеспечение стратегической устойчивости требует укрепления связей между странами, диверсификации экономических и транспортных маршрутов, а также выстраивания сотрудничества на основе общих интересов. Только такой подход способен гарантировать стабильность и устойчивое развитие региона.

Шафиев подчеркнул, что в последние шесть лет внешняя политика Азербайджан формировалась с учетом этих реалий:

"Расширение взаимодействия с азиатскими институтами и углубление стратегических партнерств позволили укрепить восточный вектор нашей страны, одновременно сохраняя конструктивный диалог с США и их европейскими партнерами на основе взаимного уважения. Такой сбалансированный подход способствует снижению уязвимости, созданию новых возможностей и формированию дополнительных перспектив как для регионального, так и для национального развития".

Он также отметил, что Центральная Азия для Азербайджана является не только соседом, но и естественным партнером.

"Общая история и богатое культурное наследие являются важным основанием, однако главным фактором, отличающим наше сегодняшнее сотрудничество, является геоэкономика - это сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, логистики и инфраструктуры. В условиях, когда традиционные гипотезы о стабильности Евразии теряют свою актуальность, эти связи приобретают новое значение и стратегическую важность", - добавил Ф. Шафиев.