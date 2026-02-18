Еврокомиссар Марта Кос планирует посетить Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос планирует посетить Азербайджан в этом году.

Об этом сказали в среду в ответ на запрос Trend в Еврокомиссии.

«Комиссар Кос недавно встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым в Давосе, а затем вновь — в Мюнхене в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Мы можем подтвердить, что Комиссар намерена посетить в этом году как Азербайджан, так и Армению. После подтверждения этих визитов информация о них будет опубликована в календаре Комиссара», - пояснили в Еврокомиссии.

Отметим, что ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что Кос примет участие в первом саммите Армения-ЕС, который пройдет в Ереване в мае этого года.

Напомним, что Марта Кос посетила Азербайджан 18 сентября 2025 года.

В рамках визита комиссар Кос обсудила с азербайджанскими властями общие стратегические интересы, включая энергетику, транспорт и гуманитарное разминирование. В ходе визита состоялась встреча Еврокомиссара с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Комиссар также посетила Агдам, где встретилась с представителями, участвующими в работах по разминированию.