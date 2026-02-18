В Иране увеличились расходы на разведку месторождений

БАКУ /Trend/ - За первые 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) расходы на операции по разведке месторождений в Иране увеличились на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 ноября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

За эти 8 месяцев в Иране на разведку месторождений было потрачено около 8,46 триллиона риалов (примерно 6,59 миллиона долларов США).

В аналогичный период прошлого года на операции по разведке месторождений в Иране было потрачено 5,23 триллиона риалов (примерно 4,08 миллиона долларов США).

За 8 месяцев в Иране была выдана 331 лицензия на эксплуатацию месторождений. Количество выданных лицензий на эксплуатацию месторождений сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году за аналогичный период была выдана 351 лицензия.

В течение указанного периода в Иране было выдано 314 лицензий на разведку месторождений. Количество выданных лицензий сократилось на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году за этот период было выдано 370 лицензий на разведку месторождений.

Стоит отметить, что в Иране насчитывается около 12 тысяч месторождений. Запасы полезных ископаемых в Иране превышают 50 миллиардов тонн. В Иране ежегодно добывается в среднем более 400 миллионов тонн полезных ископаемых.