Скрытая жемчужина Баку - роскошный особняк "мучного короля" Агабалы Гулиева (РЕПОРТАЖ, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В самом сердце старого Баку, на тихой улице Муртузы Мухтарова, возвышается здание, мимо которого невозможно пройти равнодушно. Сегодня здесь размещается Союз архитекторов Азербайджана, однако этот дом - гораздо больше, чем просто административный адрес. Это одно из самых выразительных архитектурных сооружений эпохи нефтяного бума рубежа XIX–XX веков - бывший особняк Агабалы Гулиева, миллионера, мецената и благотворителя.

Конец XIX столетия превратил Баку в один из самых богатых городов региона. Нефтяные магнаты соперничали не только по промышленному размаху, но и в архитектурной роскоши, приглашая лучших европейских зодчих. В 1899 году предприниматель Агабала Гулиев, известный как «мучной король», задумал построить особняк, который отражал бы национальную идентичность и одновременно соответствовал европейским стандартам представительности. Проект был поручен архитектору Евгению Скибинскому - и результат действительно оказался уникальным. Интерьеры роскошного дома оформил художник Дуров, придав им особую художественную выразительность.

Прежде чем перейти к описанию здания, стоит сказать несколько слов о самом Агабале Гулиеве. Он родился в 1862 году в бедной бакинской семье в поселке Кешля. С ранних лет помогал родителям: продавал кутабы, которые пекла его мать, поддерживая тем самым семейный бюджет. Повзрослев, занялся торговлей мукой и зерном, затем построил мельницу. Со временем его дело значительно расширилось: Гулиев стал владельцем мукомольных и рисоочистительных заводов по всему Кавказу, в Северной Азии и Ставрополе, за что и получил прозвище «мучной король». Он неоднократно избирался гласным Бакинской городской думы.

С его именем связана и драматическая страница истории - содействие побегу группы турецких офицеров-военнопленных с острова Наргин в 1915 году, где они содержались в тяжелейших условиях в период русско-турецкого противостояния. После революции следы предпринимателя теряются: неизвестны ни дата его смерти, ни судьба его детей. Время сохранило лишь особняк - как немой памятник известной бакинской семье.

Не менее интересна личность архитектора Скибинского. Уроженец Шамахы (1858), выпускник Петербургской академии художеств, преподаватель Бакинского технического училища, он отличался тем, что в своем творчестве опирался на традиции местного средневекового зодчества Баку и Апшерона. Особняк Гулиева стал его первым значительным проектом и был создан под влиянием архитектуры Дворца Ширваншахов в Ичеришехер. Скибинский фактически стал единственным архитектором дореволюционного периода, работавшим в так называемом «бакинском стиле», опираясь не на модные восточные или европейские мотивы, а на наследие старого города.

Этот двухэтажный угловой дом оказал заметное влияние на развитие национально-романтического направления в архитектуре Баку. Несмотря на узость улицы, трехмерная пластика фасада придает зданию особую выразительность. Под влиянием этого проекта в 1898–1901 годах была проложена Николаевская улица (ныне - улица Истиглалият).

Первое, что привлекает внимание, - фасад, обращенный на три улицы и выстроенный по симметрично-осевой композиции. Он словно повествует историю в камне: резные арки, тонкая каменная пластика, изысканные орнаменты. Рустованные поверхности богато украшены декоративными элементами. Имитация михраба с искусно выполненными сталактитами в массивных угловых ризалитах создаёт выразительную игру света и тени. Подковообразные оконные проёмы, обрамленные растительными и геометрическими узорами, невольно заставляют задержать взгляд. Междуэтажный карниз украшен изящным растительным орнаментом, а модильоны в форме миниатюрных сталактитов поддерживают венчающий карниз, подчеркивая целостность композиции.

Светлый бакинский камень придает зданию мягкость и благородство, а тщательная проработка деталей создает ощущение, будто перед нами не просто городской дом, а восточный дворец, органично вписанный в модернизирующийся город начала XX века. Парадная лестница оформлена резными перилами и расписными потолками, мраморные лестничные клетки и интерьеры залов отличаются богатым и продуманным архитектурным решением.

Сегодня особняк продолжает жить. В его стенах проходят выставки, профессиональные встречи, презентации проектов. Атмосфера здесь особенная: стены, помнившие купеческое величие, сегодня становятся свидетелями обсуждений современной архитектуры и будущего городов. В интерьерах частично сохранены исторические элементы – лепнина и высокие потолки, просторные залы со старинной мебелью и деревянной резьбой, на стенах картины, оригинальные узорные композиции, а также фотографии известных архитекторов страны.

Это не только памятник национального зодчества, но и живое пространство, где прошлое и настоящее находятся в постоянном диалоге.

