ЦА может стать аналогом производственных площадок Китая и Индии - член курултая Казахстана

БАКУ /Trend/ - У Центральной Азии есть потенциал стать аналогом производственных площадок Китая или Индии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан Талгат Калиев в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, у Центральной Азии есть собственные редкоземельные ресурсы, высокий уровень человеческого капитала, а трудовые ресурсы при этом дешевле, чем в Евросоюзе.

"Мы могли бы привлекать технологии в обмен на это и постепенно развивать собственные производственные мощности на совершенно новом уровне. Параллельно нам крайне важно развивать собственную безопасность и обороноспособность", - отметил он.

Кроме того, Калиев подчеркнул необходимость координированных действий в переговорах с Евросоюзом и США в вопросах ресурсов.

"Сегодня мы находимся в уникальной позиции: мы можем торговать не просто сырьем, а обеспечивать ресурсы в обмен на технологии. Это позволит последовательно наращивать нашу производственную и технологическую базу и повышать уровень человеческого капитала", - добавил он.