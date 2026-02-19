Обсуждены итоги и перспективы развития возобновляемой энергетики в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Обсуждены итоги и перспективы развития возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Обсждения состоялись в министерстве энергетики в ходе очередного заседания Комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики №1673 от 5 декабря 2019 года "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии", сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов рассказал об успешно реализованных проектах в сфере возобновляемой энергетики и подчеркнул роль "зеленой" энергии в укреплении энергетической безопасности страны и увеличении экспортного потенциала. Подчёркнуто, что в последние годы были предприняты важные шаги по привлечению частных инвестиций, расширено сотрудничество с международными партнёрами, в результате чего реализован ряд крупных проектов.

В ходе заседания секретариат Комиссии представил презентацию о проделанной в течение 2025 года работе по проектам возобновляемой энергетики и о планах на будущее. Было отмечено, что введённые в эксплуатацию стратегически важные проекты - ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт и солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт — сыграли значительную роль в увеличении доли возобновляемых источников в энергетическом балансе страны.

Также были заслушаны доклады о ходе работ и перспективах в направлении «зеленых энергетических коридоров» и «зеленых энергетических зон». Подчеркнуто, что реализуемые проекты способствуют привлечению дополнительных инвестиций, созданию новых рабочих мест и устойчивому развитию регионов.

Заместитель председателя правления ОАО «Азерэнержи» Рустам Гасымов представил информацию о текущем состоянии подключения электростанций возобновляемой энергетики к электросетям и о мерах по укреплению сетевой инфраструктуры.

В завершение были приняты решения по задачам, поставленным до следующего заседания.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, обороны, экономики, финансов, юстиции, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, а также SOCAR, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг», Центрального банка, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного таможенного комитета и Агентства по разминированию.