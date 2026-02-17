Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)

Культура Материалы 17 февраля 2026 14:48 (UTC +04:00)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Париже прошел один из самых значимых форумов художественного сообщества - салон Art Capital, объединивший в этом году представителей различных направлений современного искусства. Экспозиция охватила живопись, скульптуру, графику, фотографию, инсталляцию и иные формы художественного выражения. На выставке были представлены работы азербайджанских художников, сообщила Trend Life участница экспозиции, глава Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Свои работы в Париже также продемонстрировали Фахранда Абдуллаева, Айла Инсанова (Азербайджан), Сахиб Асадли (Франция) и Ровшан Нур (Эстония).

Выставка развернулась в восстановленном здании Гран-Пале - одном из наиболее узнаваемых архитектурных символов французской столицы.

Салон Art Capital, сформированный объединением четырёх исторических художественных обществ Франции, традиционно выступает площадкой диалога между классическими традициями и новаторскими поисками. Экспозиция демонстрирует широкий спектр творческих подходов и отражает актуальные тенденции мирового искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости