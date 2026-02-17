Азербайджанское искусство представлено на одной из крупнейших выставок Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже прошел один из самых значимых форумов художественного сообщества - салон Art Capital, объединивший в этом году представителей различных направлений современного искусства. Экспозиция охватила живопись, скульптуру, графику, фотографию, инсталляцию и иные формы художественного выражения. На выставке были представлены работы азербайджанских художников, сообщила Trend Life участница экспозиции, глава Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Свои работы в Париже также продемонстрировали Фахранда Абдуллаева, Айла Инсанова (Азербайджан), Сахиб Асадли (Франция) и Ровшан Нур (Эстония).

Выставка развернулась в восстановленном здании Гран-Пале - одном из наиболее узнаваемых архитектурных символов французской столицы.

Салон Art Capital, сформированный объединением четырёх исторических художественных обществ Франции, традиционно выступает площадкой диалога между классическими традициями и новаторскими поисками. Экспозиция демонстрирует широкий спектр творческих подходов и отражает актуальные тенденции мирового искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!