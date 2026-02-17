Азербайджан и ОАЭ обсудили совместные проекты для устойчивого экономического роста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили совместные проекты, направленные на устойчивый экономический рост.

Как передает Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в социальной сети X.

«На встрече с делегацией, возглавляемой министром по вопросам климата и окружающей среды ОАЭ Амной Аль Дахак, мы подчеркнули успешное партнерство между нашими странами в различных секторах экономики. Мы обсудили совместные проекты, способствующие устойчивому экономическому росту, внедрение эффективных бизнес-решений, а также возможности сотрудничества в направлении снижения углеродных выбросов», — говорится в публикации.

Новость обновляется