
Азербайджан и ОАЭ обсудили совместные проекты для устойчивого экономического роста (ФОТО)

Экономика Материалы 17 февраля 2026 18:18 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили совместные проекты, направленные на устойчивый экономический рост.

Как передает Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в социальной сети X.

«На встрече с делегацией, возглавляемой министром по вопросам климата и окружающей среды ОАЭ Амной Аль Дахак, мы подчеркнули успешное партнерство между нашими странами в различных секторах экономики. Мы обсудили совместные проекты, способствующие устойчивому экономическому росту, внедрение эффективных бизнес-решений, а также возможности сотрудничества в направлении снижения углеродных выбросов», — говорится в публикации.

