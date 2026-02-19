БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Азербайджане начался месяц Рамазан.

Как сообщает Trend, в фетве, изданной Советом казиев Управления мусульман Кавказа, говорится, что первый день месяца Рамазан - 19 февраля.

В фетве говорится, что в этом году Рамазан совпадает с древним праздником нашего народа - Новрузом.

Рекомендуется, чтобы новрузовские столы, накрываемые по вторникам, были согласованы со временем ифтара.

Как и каждый год, в этом году Управление мусульман Кавказа подготовило специальный календарь, где отражены ежедневные молитвы, а также время имсака и ифтара в месяц Рамазан.

Ночи предопределения (Гадр) приходятся на 8, 10, 12 и 16 марта, а дата праздника Рамазан, в зависимости от появления луны месяца Шавваль, с большой вероятностью придется на 20 марта.