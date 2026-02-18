Обсуждены перспективы открытия прямых рейсов между Азербайджаном и Японией

БАКУ/Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества по организации прямых рейсов между Азербайджаном и Японией.

Как передает Trend, об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель правления Государственной авиакомпании Азербайджана (AZAL) Самир Рзаев.

"Сегодня состоялась наша встреча с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабе.

В ходе встречи мы обсудили стратегию AZAL по расширению географии полетов и потенциал Баку как транзитного центра. Также мы затронули вопросы будущего осуществления прямых рейсов между Азербайджаном и Японией, и перспективы сотрудничества с японскими авиакомпаниями.

Продолжая продуктивную встречу, мы обменялись мнениями о туристическом потенциале Азербайджана. Считаю, что наша встреча была очень полезной для исследования новых возможностей партнерства в области туризма и авиации, а также для дальнейшего развития взаимных связей", - говорится в публикации.