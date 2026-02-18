Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,44 доллара США, или 2,1% и составила 68,92 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,49 доллара США, или 2,2%, и составила 66,28 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,46 доллара США, или 3,7% и составила 38,32 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,5 доллара США или 2,1% и составила 69,74 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.