Космическое звучание дестгяха - мост между Востоком и Европой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Азербайджанский мугам" состоялась постановка дестгяха "Баяты - Шираз", сообщает Trend Life.

"Баяты - Шираз" известен на Востоке как "невеста мугамов" (ərusi muğam). Многие азербайджанские народные песни и танцевальные мелодии основаны на этом красивейшем из ладов азербайджанской музыки. "Баяты - Шираз" вдохновил Фикрета Амирова и Сулеймана Алескерова на создание его симфонических версий, а в переложении Назима Аливердибекова он обрел многоголосие.

Фантастический, мистический, философский и лирический мугам, который Узеир Гаджибейли называл грустным, по схожести с гармоническим минором, наиболее близок европейскому слушателю. Даже те, кто не являются профессиональными музыкантами, могут почувствовать, как «Баяты — Шираз» перекликается с органной токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха. И еще, мелодика "Баяты-Шираз" подарила космическое звучание музыке Эдуарда Артемьева к гениальному фильму Арсения Тарковского "Сталкер".

В концертной программе приняли участие заслуженная артистка Севиндж Сарыева, Лейла Рагимова и Ровшан Баширов. Певцов сопровождали солисты МЦМ – Рашад Ибрагимов (тар), Тебриз Юсубов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Марьям Исламова (канон) и Амиль Мустафаев (нагара).

Концерт был встречен публикой теплыми аплодисментами. Цель проекта – сохранение нашей классической исполнительской школы и передача её будущим поколениям.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!