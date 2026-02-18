Средний коридор - один из ключевых инструментов раскрытия потенциала Центральной Азии - Шерадил Бактыгулов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Средний коридор является одним из ключевых инструментов раскрытия потенциала Центральной Азии и демонстрации региона мировому сообществу.

Об этом в интервью Trend заявил политолог и эксперт в области государственного управления из Кыргызстана Шерадил Бактыгулов в кулуарах международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, проходящий через Азербайджан Средний коридор открывает уникальные возможности для всех стран участников.

"Речь идет не только о территориальном, политическом, экономическом и социальном сближении - это уже происходит и будет развиваться дальше. Главная цель - обеспечить взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и, таким образом, способствовать процветанию народов стран, расположенных вдоль этого коридора. Это и есть главная задача Среднего коридора", - отметил он.

Ш. Бактыгулов подчеркнул, что создание и развитие Среднего коридора является логическим продолжением усилий, предпринимаемых еще в XVIII–XIX веках. По его словам, такие связи существовали и ранее, однако в рамках Советского Союза, а затем после разделения на суверенные государства были введены границы, тарифы и торговые барьеры. Тогда задачи решались в основном прикладным образом.

Он отметил, что восстановление безопасности и конституционного порядка на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана открыло новые возможности для реализации коридора.

"Российско-украинский кризис стал триггером для ускорения сотрудничества. В Баку находится офис проекта TRACECA, который является частью Среднего коридора, однако его маршрут изначально проходил по существующим грузовым пунктам. С тех пор транспортно-логистическая картина в Центральной Азии и Южном Кавказе значительно изменилась", - сказал Бактыгулов.

Эксперт подчеркнул, что Средний и Южный коридоры не конкурируют, а дополняют друг друга.

"Объем грузов из Китая, Европы и других стран огромен. Сухопутный маршрут дополняет воздушные перевозки, которые обычно проходят через Стамбул с участием турецких операторов. Сейчас речь идет о создании смешанного мультимодального коридора - с использованием железнодорожного, автомобильного транспорта и паромов категории Ro-Ro через Каспий. Это открывает новые возможности для усиления региональной связности", - отметил он.

Бактыгулов напомнил, что большинство стран Центральной Азии не имеют выхода к морю. Узбекистан - одна из стран, не имеющая выхода к морю, и для выхода к океану его производителям приходится пересекать сухопутные границы двух государств. Именно поэтому развитие альтернативных транспортных маршрутов, включая Средний коридор, имеет стратегическое значение для всего региона.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.