Потребительский кредит на выгодных условиях

С целью предоставления клиентам удобных и выгодных финансовых возможностей Халг Банк объявляет о запуске новой кампании по потребительским кредитам. Выгодные условия позволяют клиентам планировать различные потребительские расходы без дополнительной финансовой нагрузки.

В рамках кампании клиенты могут оформить потребительский кредит с поручительством или без обеспечения по ставкам от 12% годовых.

Необеспеченные кредиты предлагаются на срок до 48 месяцев и сумму до 25 000 AZN, с поручительством — до 59 месяцев и до 40 000 AZN. Заявитель должен иметь стаж работы не менее 6 месяцев на последнем месте и общий трудовой стаж не менее 12 месяцев.

С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/krediti/potrebitelskiy?include=menu

Кампания действует до 30 июня.

Процесс подачи заявки на кредит простой и удобный: можно оформить онлайн через https://loanorder.xalqbank.az// или мобильное приложение XalqOnline, либо обратиться в филиалы Xalq Bank.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.