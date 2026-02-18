Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялось очередное заседание Межведомственной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности (ФОТО)

18 февраля 2026
Состоялось очередное заседание Межведомственной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности (ФОТО)
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

БАКУ/Trend/ - 17 февраля 2026 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялось 8-е заседание Межведомственной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В заседании приняли участие Холдинг AZCON, ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Государственное агентство гражданской авиации, соответствующие структуры, осуществляющие деятельность в сфере воздушного транспорта, профильные государственные органы, а также руководящий состав других субъектов авиационной отрасли.

В рамках заседания был проанализирован текущий уровень национальной системы авиационной безопасности, в качестве основных приоритетов определены внедрение принципов риск-ориентированного подхода, оптимизация межведомственной оперативной координации и обеспечение постоянного мониторинга соответствия международным стандартам. Достигнута договорённость о принятии дополнительных превентивных мер, направленных на повышение эффективности процедур безопасности и управление операционными рисками.

Одним из ключевых направлений обсуждения стала подготовка к 13-му Всемирному форуму по вопросам городского развития (WUF13), который состоится в мае текущего года в Баку. В период проведения форума предусмотрено введение усиленного режима безопасности, обеспечение бесперебойного управления перемещением пассажиров и делегаций, а также запуск единого механизма оперативной координации между всеми задействованными структурами.

По итогам заседания определены направления деятельности по дальнейшему укреплению институционального взаимодействия в сфере безопасности, обеспечению высокого уровня готовности в период проведения международных мероприятий и превентивному управлению стратегическими рисками.

