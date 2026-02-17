Азербайджан построит около 10 школ в Сирии

БАКУ /Trend/ - 17 февраля в штаб-квартире Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в городе Рабат при участии министра науки и образования Азербайджанской Республики Эмина Амруллаева, министра образования Сирийской Арабской Республики Мохаммеда Абдулрахмана Турко и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малик было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве между министерством науки и образования Азербайджанской Республики, министерством образования Сирийской Арабской Республики и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике".

Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования.

Отмечается, что в соответствии с данным соглашением Азербайджанская Республика окажет поддержку в восстановлении образовательной инфраструктуры в Сирии, в рамках чего планируются строительство около 10 новых школьных зданий и капитальный ремонт примерно 100 поврежденных школ.

Выступая на церемонии подписания, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что Азербайджанская Республика в рамках международного сотрудничества придает особое значение расширению образовательных возможностей в исламском мире и развитию образовательной инфраструктуры. Он подчеркнул важность инициативы по восстановлению системы образования в Сирии при поддержке правительства Азербайджана. По словам министра, реализация данной инициативы будет способствовать созданию безопасной, современной и качественной образовательной среды для детей и молодежи в Сирии.

В свою очередь генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик в своем выступлении отметил, что подписанное соглашение внесет значительный вклад в восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии, а также послужит дальнейшему укреплению сотрудничества и солидарности между странами исламского мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!