Алжир подвергся одной из самых тяжелых форм колониализма со стороны Франции - антрополог

Алжир на Севере подвергся одной из самых тяжелых форм колониализма - "двойному системному" колониализму со стороны Франции.

Как сообщает Trend, об этом заявил антрополог Хишем Дауд, выступая на международной конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство" в Баку.

По словам антрополога, алжирское общество пережило межпоколенческую травму:

"Прежде всего имели место пытки и моральное преследование. Пытки оставляют физические раны, а моральное давление формирует психологические травмы. Во французской колониальной идеологии существовала тенденция представлять себя “высшей расой”, и эта идея постоянно углублялась. Франция уделяла особое внимание колониальной археологии, пытаясь якобы доказать генетическое превосходство. Так, французский археолог Стефан Зелле в 1911 году исследовал археологические памятники Алжира, пытаясь показать якобы “историческое право” французской колониальной власти".

Он подчеркнул, что Франция, применяя местные законы, лишала алжирцев гражданских прав. В результате алжирцы считались людьми более низкого статуса по сравнению с французами:

«Французы, ссылаясь на различные псевдонаучные теории, утверждали, что структура мозга колонизированного алжирского населения якобы ниже, чем у французов. Некоторые французские врачи даже связывали в своих выступлениях понятия “отсталости” и “дикости” среди колонизированных народов с генетическими факторами и представляли миссию Франции как якобы направленную на “исправление” этой отсталости».

Хишем Дауд отметил, что лучший путь к освобождению - преодолеть страх, действовать коллективно, ценить историческое наследие колонизированных народов, исследовать коллективную память для восстановления подлинной идентичности, укреплять коммуникационные средства и создавать условия для свободного и независимого слова.