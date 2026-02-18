Американские компании готовы расширять деятельность в нефтегазовой сфере Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Американские компании продолжают искать возможности для расширения своей роли в нефтегазовой сфере в поддержку Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр.

«Мы понимаем, что нефтегазовый сектор Азербайджана сосредоточен на максимизации добычи на уже освоенных каспийских месторождениях, а также на поиске и разработке новых источников нефти и газа на суше и шельфе для внутреннего потребления и экспорта. К таким возможностям относится Меморандум о взаимопонимании 2025 года между ExxonMobil и SOCAR по исследованию, разработке и добыче нефтегазовых запасов. Также рассматриваются варианты расширения пропускной способности экспортных нефтегазопроводов. Американские компании продолжают искать возможности для расширения своей уже значительной роли в нефтегазовой деятельности с целью поддержки Азербайджана в этих проектах», - добавил он.

Отметим, что в тексте Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки говорится, что Азербайджан играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности региона.

«Признавая стратегическую важность Азербайджанской Республики как надежного партнера в энергетической безопасности, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять энергетическое сотрудничество, включая нефтяной, газовый и электроэнергетический сектора», — говорится в документе.

Стороны планируют совместные проекты по интерконнекторам, диверсификации маршрутов поставок и углублению сотрудничества в гражданской ядерной энергетике.