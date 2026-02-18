Средний коридор может преобразовать торговлю по всей Евразии – Госдеп (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Средний коридор может преобразовать торговлю по всей Евразии.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр.

«Транскаспийский торговый маршрут (TCTR), или Средний коридор — это торгово-транспортный путь, пролегающий через степи Центральной Азии, Каспийское море и Кавказ, соединяя регион с рынками США и Европы. С инвестициями в критическую инфраструктуру и улучшение таможенных процедур полностью функционирующий TCTR может преобразовать торговлю внутри Евразии и между ее регионами. Во время Саммита по случаю десятой годовщины C5+1 (региональная дипломатическая платформа правительства США “плюс” правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в ноябре 2025 года пять стран Центральной Азии и США определили развитие потенциала Транскаспийского торгового маршрута как приоритетное направление для укрепления связности и устойчивости цепочек поставок за счет обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии», - пояснил он.

К. Орр считает, что инвестиции в транзит и логистику, критические минералы, агробизнес и цифровую инфраструктуру создадут возможности для американских инвестиций, одновременно увеличивая объем товаров и критических ресурсов, проходящих через TCTR.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.