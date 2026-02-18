Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии выставки MAMA «Мать-природа» в Тиране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В резиденции Премьер-министра Албании в Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа».

Как сообщает Trend, Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии выставки.

Выступая на мероприятии, Лейла Алиева подчеркнула, что посредством представленных в экспозиции произведений живописи, скульптуры и инсталляций авторы демонстрируют силу, красоту и хрупкость природы. По ее словам, эта выставка является прекрасным примером того, как наше искусство преодолевает границы с целью защиты природы.

Рассказывая о выставке, Лейла Алиева выразила удовлетворение тем, что находится в прекрасной стране, отличающейся духовным богатством и искренностью: «Азербайджан и Албанию связывают тесная дружба и глубокие отношения, выходящими за рамки политических границ. Наши страны разделяют такие высшие ценности, как гуманизм, милосердие, достоинство и взаимное уважение, которые крайне необходимы в современном мире».

Назвав большой честью то, что на этой выставке представлены работы Премьер-министра Эди Рамы и известного албанского художника Арбена Големи, она также подчеркнула, что очень рада участию сегодня здесь четырех художников из Баку и предоставленной им возможности поделиться позитивным опытом и лично рассказать о своем творчестве.

Говоря о вреде, причиняемом человеком природе, Лейла Алиева сказала: «Ежегодно в мире уничтожается 10 миллионов гектаров лесов. Человечество уничтожило 83% диких животных и половину растений. Каждый год на нашей планете исчезает 200 видов живых существ, 66% океанов подвергаются непосредственному негативному антропогенному воздействию. Богатая экосистема Азербайджана не является исключением. Уровень Каспийского моря значительно снизился. Удивительные живые существа Каспия, такие как тюлень, лосось и осетр, находятся под угрозой исчезновения».

По словам Премьер-министра Албании Эди Рамы, для него отрадно видеть на выставке работы, демонстрирующие единство искусства и охраны природы, в том числе произведения Лейлы Алиевой. Премьер-министр заявил, что эта выставка открывает новую страницу в дружбе двух стран, привнося сюда дух культуры и творчества. В течение месяца, пока будет продолжаться выставка, каждый посетитель унесет отсюда с собой частицу красок и мечты, подчеркнул Эди Рама.

Затем гости ознакомились с работами, представленными на выставке.

Народный художник Елена Хагвердиева отметила, что Тирана произвела на нее очень приятное и незабываемое впечатление, сообщила, что представленная ею на выставке работа называется «Внутренние связи». «В данной композиции я объединила ковровые мотивы с элементами дикой природы. Эта работа рассказывает о духовных связях, которые «прорастают» во внутреннем мире, в сердце каждого из нас», – добавила Народный художник.

Художник Наргиз Гулиева, чье произведение представлено на выставке, подчеркнула, что для нее большая честь принимать участие в международной художественной выставке MAMA «Мать-природа». Она сказала, что в представленной здесь работе изобразила женщину африканского происхождения. «Различные культуры и национальные костюмы всегда привлекали мое внимание, поэтому в своем творчестве я неоднократно обращалась к этой теме. И в данной работе я воплотила образ африканской матери», – подчеркнула Н.Гулиева.

Отметив, что представленные на выставке работы посвящены загадочному миру микроорганизмов, художница Эльнара Насирли подчеркнула, что стремилась донести до посетителей ту величественную вселенную, которая скрыта от наших глаз и которую можно увидеть лишь под микроскопом. Она довела до внимания, что посредством языка абстрактных форм постаралась продемонстрировать безграничное богатство и сложность этого невидимого мира.

Художник Джейхун Абдуллаев отметил, что участие в данном проекте вызывает у него гордость, и сказал, что представленная им на выставке работа называется «Новая жизнь»: «Здесь дан образ беременной женщины. На заднем фоне я изобразил природу, поскольку само рождение ребенка – это и есть новая жизнь. Считаю, что данный проект, объединяющий любовь и к природе, и к искусству, внесет важный вклад в развитие культурных связей между нашими странами».