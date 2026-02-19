bp продлила контракт на обслуживание морских платформ в Каспийском море

БАКУ/Trend/ - Компания bp, которая является оператором нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море, объявила о продлении контракта на эксплуатацию и техническое обслуживание платформенных буровых установок с компанией Turan Drilling & Engineering Company LLC — совместным предприятием SOCAR AQS и американской Helmerich & Payne (H&P), сообщает в четверг Trend со ссылкой на bp.

Продленный контракт предусматривает предоставление услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию восьми морских нефтегазодобывающих платформ bp в Каспийском море. В их число входят установки Central Azeri, East Azeri, West Azeri, Deepwater Gunashli, West Chirag, Chirag, ACE и Shah Deniz Alpha.

Объем работ включает обеспечение персоналом, выполнение технического обслуживания, управление запасными частями, складскую логистику, а также привлечение новой инженерной команды по обеспечению целостности активов и обслуживанию металлоконструкций.

Контракт заключен на первоначальный срок пять лет с возможностью трех однолетних продлений. Он вступит в силу в марте 2026 года. Общая стоимость соглашения может превысить 1 млрд долларов в случае реализации всех опционов на продление.

С момента начала деятельности в Азербайджане bp и ее партнеры инвестировали более 89 млрд долларов в нефтегазовые проекты и сопутствующие направления, добыв около 4,6 млрд баррелей нефти на блоке АЧГ и 264 млрд кубометров газа на месторождении "Шах Дениз".

Кроме того, на сегодняшний день bp и ее партнеры направили свыше 115 млн долларов на проекты в области устойчивого развития.