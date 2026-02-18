В Баку обсудили новый проект налогообложения электронной торговли с АБР

БАКУ/Trend/ - Обсуждены возможности начала нового технического проекта Азербайджана с Азиатским банком развития (АБР) по налогообложению электронной торговли.

Как сообщает Trend, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя руководителя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Самиры Мусаевой с делегацией, возглавляемой директором Офиса управления государственным сектором АБР Навенду Караном.

Были рассмотрены существующие рамки сотрудничества между Государственной налоговой службой и АБР, а также реализуемые и планируемые инициативы технической помощи. Стороны обменялись мнениями по вопросам улучшения налогового администрирования, мобилизации внутренних ресурсов и укрепления фискальной устойчивости. Также была рассмотрена возможность начала нового технического проекта по налогообложению электронной торговли. Были обсуждены вопросы применения международного опыта, усиления цифровых механизмов контроля и совершенствования административных инструментов.

В ходе встречи также были рассмотрены возможные направления сотрудничества по новым техническим проектам в налоговых органах. Стороны подчеркнули, что расширение сотрудничества в будущем будет служить взаимным интересам.