Названо число операторов и провайдеров в Азербайджане в 2025 г.

Общество Материалы 17 февраля 2026 15:59 (UTC +04:00)
Фото: Электронное правительство

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В 2025 году число операторов и провайдеров, действующих в Азербайджане (имеющих активный учет), достигло 146.

Как передает Trend, об этом сообщили в Агентстве информационных и коммуникационных технологий.

Это свидетельствует о выходе на телекоммуникационный рынок 133 новых компаний по сравнению с 20 годами ранее.

В современную эпоху рост телекоммуникационного сектора тесно связан с технологическим развитием и изменениями рыночных требований.

