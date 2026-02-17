Названо число операторов и провайдеров в Азербайджане в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году число операторов и провайдеров, действующих в Азербайджане (имеющих активный учет), достигло 146.

Как передает Trend, об этом сообщили в Агентстве информационных и коммуникационных технологий.

Это свидетельствует о выходе на телекоммуникационный рынок 133 новых компаний по сравнению с 20 годами ранее.

В современную эпоху рост телекоммуникационного сектора тесно связан с технологическим развитием и изменениями рыночных требований.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!