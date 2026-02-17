Искусство в торговых центрах - как в Баку создавали Европу вживую (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился двухдневный творческий воркшоп "Наследие Европы", организованный Европейским союзом совместно с НПО Arts Council Azerbaijan. Мероприятие, организованное в торговых центрах, превратило привычные торговые пространства в живые площадки искусства, где каждый мог стать свидетелем рождения художественного произведения.

Выбор моллов для проведения воркшопа был неслучайным. Организаторы сознательно вывели искусство в общественное пространство, сделав его доступным для самых разных категорий зрителей - от случайных посетителей и семей с детьми до молодежи. Формат работы на глазах у публики превратил процесс создания произведений в живой диалог с обществом, где зритель не просто наблюдал, а становился частью творческого процесса.

Первый день мероприятия сопровождался выступлением скрипичного ансамбля Detache-Sabah, которое придало воркшопу особую атмосферу и усилило художественное восприятие происходящего. В течение двух дней посетители могли наблюдать за процессом создания картин в режиме реального времени, видеть, как рождаются композиции, формируется цветовая палитра и выстраивается концепция каждой работы.

В воркшопе приняли участие более двадцати художников, среди которых Нигяр Муслимова, Ляман Гаджиева, Севиндж Ахмедова, Рауль Садыгов, Оксана Казымова, Лейлифар Мусеибова, Ульвия Хейруллазаде, Тарана Алиева, Эльдар Бабазаде, Севиндж Гянджалиева, Бану Ахмедзаде, Ройа Гасан, Лейла Оруджова, Севда Рустамова, Турана Гусейнова, Наиля Магеррамова, Асмер Азади, Самир Гафаров и Гюнай Ибишова.

Художники представили своё видение европейского наследия через живопись. Каждый штрих, каждая деталь вызывали живой интерес у публики - люди с удовольствием наблюдали за тем, как создаётся искусство, задавали вопросы и обсуждали идеи с авторами.

Организаторы фестиваля FantazEU 2026 выразили признательность всем участникам за вклад в успешное проведение мероприятия. Главная миссия фестиваля - расширение культурных горизонтов и укрепление связей между Европой и Азербайджаном, и воркшоп "Наследие Европы" стал ярким доказательством того, как искусство может объединять людей и создавать пространство для диалога и вдохновения.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!