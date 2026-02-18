Присоединение Азербайджана к Консультативной платформе встреч лидеров стран ЦА открывает новую главу регионального взаимодействия - Шири Шириев

БАКУ /Trend/ - Присоединение Азербайджана к Консультативной платформе встреч лидеров стран Центральной Азии открывает новую главу в истории регионального взаимодействия, и нынешняя встреча является важным шагом на этом пути.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Центра стратегических исследований при Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Шири Шириев на международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам стратегическое значение формата C6 трудно переоценить: "Это не просто площадка для диалога, а живой механизм, позволяющий находить совместные решения в условиях глобальной нестабильности и выстраивать устойчивые экономические связи на основе взаимной выгоды, а также укреплять доверие через гуманитарное сотрудничество и обмен опытом".

Ш.Шириев отметил, что ключевую роль в этом процессе играет экспертное сообщество.

"Именно аналитики, исследователи, представители мозговых центров создают интеллектуальный фундамент для принятия взвешенных решений", - добавил он.

В то же время он отметил что рекомендации экспертов помогают трансформировать идеи в конкретные механизмы сотрудничества, позволяют предвидеть риски и эффективно использовать открывающиеся возможности.

"Не менее важно и то, что активное взаимодействие экспертов из разных стран способствует формированию единой повестки, учитывающей интересы всех сторон", - подчеркнул Шири Шириев.