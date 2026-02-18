Между Азербайджаном и странами ЦА сформировалась единая геополитическая идентичность - Джавид Велиев

БАКУ/ Trend/ - Между Азербайджаном и странами Центральной Азии уже сформировалась единая геополитическая идентичность, и это естественный процесс.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, за последние десятилетия происходящие в регионе и в мире процессы в определенной степени сделали формирование общей геополитической идентичности между Центральной Азией и Азербайджаном необходимым:

"Почему сформировалась такая идентичность и что сделало её необходимой? Это обусловлено не только общим советским прошлым и схожим историческим опытом. Как я уже отметил, геополитические события последних 30 лет в регионе - в сферах экономики, транспорта, торговли, энергетики и безопасности - сделали углубление сотрудничества необходимым".

"В ранние годы после обретения независимости страны Центральной Азии - Туркменистан, Узбекистан и Казахстан - проявляли большой интерес к энергетическим и транспортным проектам, реализуемым Азербайджаном. В 1999 году в Стамбуле в рамках договоренностей по проекту Баку–Тбилиси–Джейхан также участвовали Туркменистан и Казахстан. После запуска нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан в 2006 году нефть Туркменистана и Казахстана начала экспортироваться через Азербайджан на мировые рынки", - добавил он.

Дж.Велиев напомнил, что страны Центральной Азии являются государствами без выхода к морю: "Для выхода на мировые рынки им требовалось сотрудничество. Азербайджан уже создал необходимую энергетическую и транспортную инфраструктуру для такого выхода. Мировые державы, заинтересованные в энергетических и транспортных коридорах региона, поддерживали развитие сотрудничества между этими государствами. Поддерживался маршрут Центральная Азия - Азербайджан - Турция - западные рынки. Это было важно для укрепления суверенитета и независимости новых государств, а также потому, что маршрут рассматривался как альтернатива северному и южному направлениям".