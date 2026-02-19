Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 февраля

Экономика Материалы 19 февраля 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 февраля

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0042 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2139 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0042
AUD 1,1987
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1171
CZK 0,0826
CNY 0,2462
DKK 0,2682
GEL 0,635
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,2922
SEK 0,1881
CHF 2,1988
ILS 0,5443
CAD 1,2406
KWD 5,5416
KZT 0,347
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5285
MDL 0,101
NOK 0,1784
UZS 0,014
PKR 0,6077
PLN 0,4751
RON 0,3934
RUB 2,2139
RSD 0,0171
SGD 1,3406
SAR 0,4533
xdr 2,3417
TRY 0,0388
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0959
NZD 1,0146
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости