Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0042 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2139 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0042
|AUD
|1,1987
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1171
|CZK
|0,0826
|CNY
|0,2462
|DKK
|0,2682
|GEL
|0,635
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2922
|SEK
|0,1881
|CHF
|2,1988
|ILS
|0,5443
|CAD
|1,2406
|KWD
|5,5416
|KZT
|0,347
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5285
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1784
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6077
|PLN
|0,4751
|RON
|0,3934
|RUB
|2,2139
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3406
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3417
|TRY
|0,0388
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,0959
|NZD
|1,0146