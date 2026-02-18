В Баку торжественно отметили юбилей народной артистки Гюльбаджи Имановой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась торжественная концертная программа, посвящённая 30-летию творческой деятельности художественного руководителя и дирижёра Государственной хоровой капеллы, народной артистки Гюльбаджи Имановой, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере приняли участие известные представители национальной музыкальной сцены — вокалисты и инструменталисты, Государственная хоровая капелла и хоровой коллектив Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (хормейстер – заслуженная артистка Наала Барателиа), была представлена насыщенная и разнообразная программа. В течение концерта прозвучали образцы классической оперы, мугамные композиции, народные и эстрадные песни.

В концерте выступили народные и заслуженные артисты, а также молодые таланты. Среди них - Алим Гасымов (ханенде), Азер Зейналов (тенор), Гюльназ Исмайлова (сопрано), Афаг Баширгызы (актриса), Сабина Асадова (сопрано), Ильхам Назаров (контратенор), Адиль Ахундов (тенор), Эльнур Гусейнов (тенор), Нигяр Аскерова (сопрано), Лейла Мурадзаде (сопрано), Антон Ферштандт (баритон), Камилла Иманова (сопрано), Нурай Исмайлова (сопрано), Талиб Искендерли (баритон), Арастун Гулиев (тенор), Нармин Абдуллаева (сопрано), Гюнель Асадова (сопрано), Шахрияр Иманов (тар), Хайям Мамедов (кяманча), Саида Тагизаде (фортепиано)

В программе прозвучали мугам "Баяты-Шираз", серенада Смита из оперы "Пертская красавица" Жоржа Бизе, ария "Habanera" из оперы "Кармен", "Песня Дильбяр" из оперы "Севиль" Фикрета Амирова, произведения - "Düşüncə" Вагифа Мустафазаде, "Odlar yurdu" Муслима Магомаева, "Bolero" Лео Делиба, "Hallelujah" из оратории "Мессия" Георга Фридриха Генделя, "Time to Say Goodbye" Франческо Сартори, а также азербайджанские народные песни "Dedim bir busə ver", "Ay qadası", "Gözəlim sənsən".

В течение вечера в адрес юбиляра звучали многочисленные поздравления. Коллеги и творческие коллективы выразили Гюльбаджи Имановой искренние пожелания и слова признательности. Концерт завершился бурными аплодисментами публики.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

