Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и МВФ

БАКУ/Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети "X" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон мы рассмотрели перспективы сотрудничества. Мы отметили достижения, достигнутые в результате применения передового опыта в таких областях, как энергетика, цифровизация, налогообложение, промышленность и других, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития и макроэкономической стабильности Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2,5% в 2026 году. Руководитель миссии фонда в Азербайджане Анна Бордон в интервью Trend заявила, что развитие торговли и инвестиций в регион может создать новые возможности для экономики страны. Она отметила, что для достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе необходимо углубление экономической диверсификации, усиление фискальной дисциплины и улучшение бизнес-среды, поддерживающей частные инвестиции.