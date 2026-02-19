В Баку состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей стран-партнеров - 2026", организованного в Баку, начальник Главного оперативного управления Министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Азер Алиев и специалисты министерства встретились с представителями мобильной тренинговой группы НАТО.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

"Сначала эксперты мобильной тренинговой группы представили информацию о НАТО и этапах проведения учебного курса.

На встрече было подчеркнуто, что учебный курс, объединивший профессионалов, способствует повышению способности к совместному планированию в многонациональных штабах, обмену знаниями и опытом, а также укреплению общих ценностей.

До сведения участников была донесена большая значимость обсуждений и занятий, проводимых в рамках учебного курса, подчеркивалась важность согласованности и взаимного сотрудничества в современной и быстро меняющейся среде безопасности", - говорится в информации ведомства.

