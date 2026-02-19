Азербайджан - новый важный геополитический актор - колумбийская пресса

БАКУ/ Trend/ - В статье под заголовком «Новый геополитический актор», опубликованной в одной из старейших и ведущих газет Колумбии - El Espectador, подчеркивается, что на фоне сложных и динамичных процессов, наблюдаемых в последние годы в глобальной политической среде, Азербайджан оказался в центре внимания как важный геополитический актор.

Как сообщает Trend, в статье дается краткий обзор истории страны, отмечается, что в середине XIX века столица - Баку - превратилась в центр мировой нефтяной промышленности. Сообщается, что в 2023 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, положив конец многолетнему конфликту, и благодаря этой победе еще больше укрепил свои геополитические позиции.

В материале обращается внимание на то, что Азербайджан эффективно использует свои географические преимущества и богатые природные ресурсы в геополитической, логистической и энергетической сферах, усиливая свою роль как важной транзитной страны между Центральной Азией и Европой.

Также затрагиваются успешные результаты сбалансированного внешнеполитического курса, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым, отмечается, что Азербайджан еще больше укрепил свою роль надежного моста между различными регионами и государствами.