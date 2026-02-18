TRIPP создаст важное звено на Транскаспийском торговом маршруте – Госдеп США (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) создаст важное звено на Транскаспийском торговом маршруте.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр.

«TRIPP обеспечит беспрепятственную, мультимодальную транспортную связность на территории Армении. При этом, соединяя основную часть Азербайджана и его Нахчыванскую Автономную Республику и создавая ключевое звено на Транскаспийском торговом маршруте, TRIPP, как ожидается, принесет взаимные выгоды для международной и внутригосударственной связности Республики Армения. Главная цель TRIPP — укрепить процветание и безопасность Азербайджана и Армении, а также способствовать развитию американской торговли за счет расширения региональной торговли и транспортной связности, создавая новые транзитные возможности, связывающие Центральную Азию и Кавказ с Европой», - сказал он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.