Стабильность азербайджанского маната обеспечена взвешенной политикой Центробанка — Allianz

БАКУ/Trend/ - Стабильность азербайджанского маната поддерживается высокими валютными резервами и взвешенной политикой Центрального банка, сообщает Trend со ссылкой на Allianz Trade, мирового лидера в области страхования торговых кредитов.

Аналитики Allianz подчеркивают, что экономический рост Азербайджана замедлился в 2025 году: ВВП вырос примерно на 1,6% по сравнению с 4,1% в 2024 году, однако ожидается восстановление до 2,6% в 2026 году за счёт расширения экспорта природного газа и развития не нефтяных секторов. Инфляция в 2025 году составила 5,6% под влиянием цен на продукты питания и услуги, но остаётся в пределах целевого диапазона Центрального банка.

«Манат остаётся стабильным благодаря сильным резервам. Однако сохраняются внешние риски: волатильность мировых цен на энергоносители, сбои в торговле и региональная геополитическая напряжённость могут замедлить восстановление. Прогноз на 2026–2027 годы зависит от темпов диверсификации экономики, устойчивости ненефтяных секторов и стабильности мировых товарных рынков», — отмечается в отчёте.

В компании подчеркивают, что деловая среда в Азербайджане постепенно улучшается благодаря реформам в управлении государственными предприятиями, прозрачности бенефициарного владения и цифровизации.

«Отмечен значительный прогресс в возобновляемой энергетике и инфраструктуре: несколько ветровых и солнечных проектов введены в эксплуатацию, проводятся модернизации энергосетей. Продолжение фокуса на «зелёной» энергетике, региональной связанности и развитии человеческого капитала имеет решающее значение для долгосрочной конкурентоспособности», — говорится в отчёте.

Allianz отмечает, что государственные и внешние финансы остаются в целом комфортными: фискальный и платёжный балансы сокращаются, но остаются положительными.

«Ожидается, что фискальный профицит снизится примерно до 2% ВВП в 2026 году на фоне снижения нефтяных доходов и роста социальных расходов. Банковский сектор стабилен: рост кредитования поддерживает бизнес-активность, хотя рентабельность под давлением более высоких затрат на финансирование. Внешний долг низок (ниже 10% ВВП), суверенный риск ограничен, однако зависимость бюджета и экспорта от гидроуглеводов остаётся структурной уязвимостью».