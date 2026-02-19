SOCAR и компания Gran Tierra Energy Inc. подписали соглашение

БАКУ/Trend/ - Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Gran Tierra Energy Inc. подписано Соглашение о разведке, разработке и разделе добычи по перспективному сухопутному участку, расположенному в Губа-Прикаспийском регионе Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент и главный исполнительный директор компании Gran Tierra Energy Inc. Гэри Гайдри.

Согласно условиям соглашения, оператором проекта выступит Gran Tierra Energy Inc., которой будет принадлежать 65% долевого участия. Программа геологоразведочных работ предусматривает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований, а также бурение разведочных скважин, направленных на выявление углеводородного потенциала контрактной территории.

Соглашение вступит в силу после его ратификации Милли Меджлисом Азербайджана.

Отметим, что компания Gran Tierra Energy Inc. совместно со своими дочерними компаниями является независимой международной энергетической компанией, в настоящее время сосредоточенной на разведке и добыче нефти и природного газа в Канаде, Колумбии и Эквадоре.